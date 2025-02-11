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Во вторник, 11 февраля, из-за массированной атаки баллистики в Украине применяются аварийные отключения электроэнергии

Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго", передает RegioNews.

"В связи с массированной ракетной атакой – применены аварийные отключения", – говорится в сообщении.

Меры ограничения будут отменены после окончания воздушной тревоги и стабилизации ситуации в энергосистеме, добавили в "Укрэнерго".

Ранее сообщалось, что 11 февраля в Украине будут применяться ограничения на электроэнергию для бизнеса и промышленности.