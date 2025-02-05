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В Николаевской области будут судить руководителя и главного бухгалтера подразделения ГСЧС за выплату зарплат и премий несуществующим работникам

Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура, передает RegioNews.

Отмечается, что с декабря 2022 по май 2023 обвиняемые составили и выдали ложные документы по трудоустройству 8 граждан в пожарное подразделение. На самом деле, эти люди не выполняли никаких служебных обязанностей.

Чиновники внесли ложные данные о рабочем времени, премиях и зарплатах фиктивным работникам. А начисленные средства – более 300 тыс. грн — перечислили на свои личные счета, нанеся материальный ущерб сельскому совету.

Обвиняемым грозит от 5 до 8 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Напомним, правоохранители разоблачили многомиллионные хищения средств одного из ведущих университетов Харькова. На скамье подсудимых оказался бывший ректор.