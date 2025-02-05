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05 февраля 2025, 09:58

В Николаевской области должностные лица ГСЧС насчитали фиктивным работникам зарплаты и премии на 300 тыс. грн

05 февраля 2025, 09:58
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В Николаевской области будут судить руководителя и главного бухгалтера подразделения ГСЧС за выплату зарплат и премий несуществующим работникам

Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура, передает RegioNews.

Отмечается, что с декабря 2022 по май 2023 обвиняемые составили и выдали ложные документы по трудоустройству 8 граждан в пожарное подразделение. На самом деле, эти люди не выполняли никаких служебных обязанностей.

Чиновники внесли ложные данные о рабочем времени, премиях и зарплатах фиктивным работникам. А начисленные средства – более 300 тыс. грн — перечислили на свои личные счета, нанеся материальный ущерб сельскому совету.

Обвиняемым грозит от 5 до 8 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Напомним, правоохранители разоблачили многомиллионные хищения средств одного из ведущих университетов Харькова. На скамье подсудимых оказался бывший ректор.

Николаевская область ГСЧС премия зарплаты фиктивные работники
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