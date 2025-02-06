Россияне ударили КАБами по Днепропетровщине: разрушены здания
В среду, 5 февраля, около 21:00 российские войска ударили управляемыми авиабомбами по Новопавловской громаде Днепропетровской области
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
В результате авиаудара разрушены здания, произошел пожар.
Предварительно, есть пострадавшие.
Детали уточняются.
Напомним, вечером 5 февраля россияне атаковали авиационной ракетой Одесский район. Погиб 39-летний мужчина, 19-летний парень – в тяжелом состоянии.
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