Оккупанты в течение дня более 30 раз обстреляли Никопольский район
Российская армия целый день терроризировала Никопольщину. В целом атаковала район более трех десятков раз
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
Преимущественно оккупанты атаковали район беспилотниками. Обстреливали и с артиллерии и сбрасывали боеприпасы из БпЛА.
От вражеских ударов страдали райцентр, Мировская и Марганецкая громады.
В результате обстрелов повреждены инфраструктура, два частных дома, несколько хозяйственных сооружений и легковушка. Погибла домашняя птица.
Ударили россияне и по Синельниковщине. Побиты четыре частных дома.
К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
Напомним, 29 января в Купянске россияне атаковали "скорую" FPV-дронами. Ранения получили водитель, врач и парамедик.
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