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23 января 2025, 00:43

Незаконная охота: в Черкасской области двое мужчин убили косулю

23 января 2025, 00:43
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фото: полиция
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На днях, 18 января, возле села Дубеевка Черкасского района полицейские задержали двух мужчин, незаконно подстреливших косулю

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Патрульные остановили авто Toyota Land Cruiser. Во время общения с водителем и поверхностного осмотра автомобиля полицейские обнаружили в багажнике тело убитой косули, а также тепловизор, гильзы, нож и глушитель к оружию. Как оказалось, водитель и пассажир, мужчины 51 и 53 лет, подстрелили косулю незаконно.

Правоохранители изъяли тело животного и другие вещественные доказательства.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 248 УК Украины (незаконная охота). Устанавливается сумма нанесенного ущерба.

Напомним, ранее в Винницкой области приостановили охоту на диких свиней из-за вспышки АЧС.

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