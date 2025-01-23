Незаконная охота: в Черкасской области двое мужчин убили косулю
На днях, 18 января, возле села Дубеевка Черкасского района полицейские задержали двух мужчин, незаконно подстреливших косулю
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Патрульные остановили авто Toyota Land Cruiser. Во время общения с водителем и поверхностного осмотра автомобиля полицейские обнаружили в багажнике тело убитой косули, а также тепловизор, гильзы, нож и глушитель к оружию. Как оказалось, водитель и пассажир, мужчины 51 и 53 лет, подстрелили косулю незаконно.
Правоохранители изъяли тело животного и другие вещественные доказательства.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 248 УК Украины (незаконная охота). Устанавливается сумма нанесенного ущерба.
Напомним, ранее в Винницкой области приостановили охоту на диких свиней из-за вспышки АЧС.