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24 января 2025, 14:10

В Днепропетровской области 8-летний ребенок вызвал полицию на выдуманное убийство

24 января 2025, 14:10
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фото: Нацполиция
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В городе Каменское Днепропетровщины 8-летний мальчик вызвал полицию на вымышленное убийство. Правоохранители провели с ребенком профилактическую беседу, а родителям выписали штраф

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Днепропетровской области.

Инцидент произошел 21 января, около 12:40. Мальчик позвонил по телефону на спецлинию "102" и сообщил, что в Каменском убили человека. После этих слов ребенок положил трубку и больше не отвечал на звонки.

"Правоохранители немедленно выехали на место предполагаемого преступления. Однако информация, предоставленная заявителем, не соответствовала действительности", — говорится в сообщении.

Полицейские установили владельца телефонного номера, с которого поступил "тревожный" звонок. Им оказался 8-летний мальчик.

За проделку ребенка родителей привлекли к административной ответственности.

Напомним, ранее в Тернопольской области 9-летняя девочка сообщила в полицию, что ее школу захватили террористы.

убийство полиция штраф Днепропетровская область ребенок телефон
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