Двух чиновников из Днепра подозревают в миллионных махинациях на оборонных закупках

фото: Офис генпрокурора

Правоохранители разоблачили двух должностных лиц предприятия Днепровского горсовета на финансовых махинациях на закупках, необходимых для обороны региона. Действия чиновников принесли миллионный ущерб

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

В частности, объявлено о подозрении в растрате бюджетных средств путем злоупотребления служебным положением в условиях военного положения директору и заместителю директора одного из коммунальных предприятий Днепровского городского совета.

Как рассказывают в ведомстве, чиновники проводили закупки в соответствии с "Программой содействия территориальной обороне города Днепра на 2022–2026 годы".

"Директор предприятия при закупке радиоаппаратуры не обеспечила должное обоснование и экономическое использование средств. Товар приобрели по завышенным по сравнению с рыночным ценам, что нанесло местному бюджету более 2 млн грн убытков", - говорится в сообщении.

Замдиректора, по данным следствия, заключил договоры на закупку теле-, видео- и радиотехнической аппаратуры по завышенным на 25% ценам. Таким образом, за товар переплатили почти 9,2 млн грн.

Напомним, ранее чиновников Сил логистики ВСУ разоблачили на закупке запчастей для бронетехники по завышенным ценам.