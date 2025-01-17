скриншот с видео

Российские войска днем, 17 января, нанесли ракетный удар по Кривому Рогу на Днепропетровщине

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Глава областной администрации сообщил, что в результате российской атаки в городе повреждены учебное заведение и жилищная застройка.

Лысак также показал видео с места попадания вражеской ракеты.

По предварительным данным, три человека погибли, также есть раненые.

Отметим, что после 12 часов российские войска атаковали Кривой Рог баллистическими ракетами. В городе прогремела серия взрывов.

Напомним, утром 17 января российские войска атаковали из БпЛА поселок Антоновка Херсонского района. В результате одного из дроновых ударов погиб мужчина, находившийся на остановке общественного транспорта.