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В Киеве из-за серьезной аварии на одной из подстанций без света оказалась часть домов на Троещине

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК, передает RegioNews.

"Ликвидируем серьезную аварию на одной из подстанций Киева. Часть домов в Деснянском районе столицы (Троещина) сейчас без света. Сейчас оцениваем объемы работ, после этого сориентируем вас о времени возобновления электроснабжения. Делаем все возможное, чтобы вернуть свет как можно скорее", – говорится в сообщении.

По информации ГСЧС, спасатели ликвидировали пожар на подстанции на улице Закревского в Деснянском районе столицы.

Возгорание произошло в кабельном канале на подстанции. Пострадавших нет. Причину пожара будут устанавливать правоохранители.

Напомним, 9 января прорыв теплосети возле главного железнодорожного вокзала в Киеве повлек за собой частичное разрушение здания.