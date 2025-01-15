Россия совершает массированную ракетную атаку по Украине: что известно
Утром, 15 января, по всей территории Украины объявлена воздушная тревога в связи с ракетной опасностью
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
По данным мониторинговых каналов, в воздухе 8 российских стратегических бомбардировщиков ТУ-22М3. Они совершили пуски ракет.
Тревога по всей Украине была объявлена в 6:11.
По состоянию на эту минуту ракеты фиксируются в Киевской, Черкасской, Винницкой и Житомирской областях.
Напомним, в ночь на 14 января Силы обороны Украины нанесли самый массовый удар по военным объектам врага на расстоянии от 200 до 1100 км в глубине РФ. Под удар попали цели в Брянской, Саратовской, Тульской областях и Татарстане.
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