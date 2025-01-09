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ДТП произошло 8 января на трассе между селами Ротмистровка и Носачев в Черкасском районе

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Водитель авто "ВАЗ-2115" выехал на встречную полосу, где влетел в грузовик MAN. В результате аварии погибли 43-летний водитель легковушки и двое его пассажиров. Возраст и данные погибших мужчин устанавливаются.

Водитель грузовика не пострадал.

На месте происшествия работали полицейские, медики и спасатели ГСЧС, деблокировавшие тела погибших из покореженного авто.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, утром 6 января на Закарпатье авто вылетело в реку. Погибла женщина, ее тело унесло по течению.