В Черкасской области на трассе легковушка влетела под грузовик: трое погибших
ДТП произошло 8 января на трассе между селами Ротмистровка и Носачев в Черкасском районе
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Водитель авто "ВАЗ-2115" выехал на встречную полосу, где влетел в грузовик MAN. В результате аварии погибли 43-летний водитель легковушки и двое его пассажиров. Возраст и данные погибших мужчин устанавливаются.
Водитель грузовика не пострадал.
На месте происшествия работали полицейские, медики и спасатели ГСЧС, деблокировавшие тела погибших из покореженного авто.
По факту аварии возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
Напомним, утром 6 января на Закарпатье авто вылетело в реку. Погибла женщина, ее тело унесло по течению.
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