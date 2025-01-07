В Виннице минивэн врезался в грузовик: есть погибший

фото: полиция

Авария произошла 6 января около 17.30 на объездной дороге Винницы, на развязке трасс М-21 и М-30

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

При выезде на главную дорогу водитель Volkswagen Transporter не убедился в безопасности маневра, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком MAN.

От полученных травм 59-летний водитель минивэна погиб на месте.

Водитель грузовика не пострадал. У 50-летнего мужчины взяли образцы крови для проведения токсикологической экспертизы.

Автомобили поместили на арестплощадку.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Напомним, днем 6 января на Закарпатье микроавтобус врезался в дерево и перевернулся на крышу. Есть пострадавшие.