фото иллюстративное: ГСЧС

Российские войска сегодня, 24 декабря, совершили обстрел Кривого Рога. Известно, что в результате атаки поврежден жилой дом.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews .

"Враг ударил по Кривому Рогу. Поврежден жилой дом", - сообщил он.

Информация о последствиях обстрелов уточняется.

Впоследствии он сообщил, что в Кривом Роге известно о пяти раненых. Двое из них были извлечены из-под завалов.

Напомним, в Кривом Роге во вторник днем, 24 декабря, во время воздушной тревоги раздался взрыв. После взрыва над городом был виден столб дыма. Военные предупреждали об угрозе применения врагом баллистического вооружения.