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24 декабря 2024, 16:20

Российский удар по Кривому Рогу: поврежден дом, есть раненые

24 декабря 2024, 16:20
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фото иллюстративное: ГСЧС
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Российские войска сегодня, 24 декабря, совершили обстрел Кривого Рога. Известно, что в результате атаки поврежден жилой дом.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews .

"Враг ударил по Кривому Рогу. Поврежден жилой дом", - сообщил он.

Информация о последствиях обстрелов уточняется.

Впоследствии он сообщил, что в Кривом Роге известно о пяти раненых. Двое из них были извлечены из-под завалов.

Напомним, в Кривом Роге во вторник днем, 24 декабря, во время воздушной тревоги раздался взрыв. После взрыва над городом был виден столб дыма. Военные предупреждали об угрозе применения врагом баллистического вооружения.

война обстрел Кривой Рог Лысак Сергей Петрович ракетный удар
В Кривом Роге раздался взрыв: над городом поднимается дым
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