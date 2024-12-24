фото: ГСЧС

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

Оккупанты ударили дроном-камикадзе по АЗС. В результате удара загорелись резервуары с топливом на площади 60 кв.метров.

Спасатели потушили пожар. К счастью, погибших и травмированных нет.

Напомним, в ночь на 24 декабря российская армия атаковала Украину 60-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками других типов. Силы ПВО сбили 36 вражеских дронов, еще 23 беспилотника-имитатора – локационно потеряны.