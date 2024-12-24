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24 декабря 2024, 12:16

Взрыв в Бердянске: в оккупированном городе взорвали авто мэра-коллаборанта

24 декабря 2024, 12:16
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Фото: Telegram/Бердянск сейчас
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В оккупированном Бердянске взорвался легковой автомобиль. В результате взрыва автомобиль полностью сгорел.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель Центра изучения оккупации и эксраденец мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он отметил, что во время взрыва, произошедшего сегодня, 24 декабря, произошедшего в доме по улице Европейской, пострадал один человек, которого карета "Скорой помощи" доставила в больницу.

По словам Андрющенко, этому на автомобиле якобы передвигался председатель оккупационного совета Бердянска Василий Нечет.

"До оккупации города Василий Нечет заведовал домом культуры "Нефтехимик". После оккупации перешел на сторону врага, активно участвовал в становлении оккупационных властей. Поступил в ряд "Единой России" и был назначен председателем оккупационного совета", – написал Андрющенко.

По состоянию на данный момент точной информации о причинах взрыва и были ли пострадавшие, нет. Но жители оккупированного города в местных чатах пишут, что на месте происшествия работала "Скорая помощь" и якобы забрали кого-то в больницу.

Напомним, 2 октября во временно оккупированном Бердянске Запорожской области взорвался автомобиль бывшего судьи Черниговского районного суда Запорожской области Виталия Ломейко, который в то время как раз находился в автомобиле. После полномасштабного вторжения РФ в Украину Ломейко остался в захваченном Бердянске, нарушил присягу в условиях войны и добровольно сотрудничал с РФ.

Бердянск взрыв коллаборант автомобили
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