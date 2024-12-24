Россияне ударили по ферме на Сумщине: животные погибли, спасатели попали под повторную атаку
Утром 24 декабря из-за атаки БпЛА типа "Шахед" на Конотопский район была повреждена ферма. Возник пожар
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.
Спасатели локализовали возгорание и предотвратили его распространение. Во время работы они услышали звуки вражеского беспилотника и успели отступить на безопасное расстояние. "Шахед" попал вблизи места предыдущего удара.
Пожар удалось ликвидировать.
Предварительно, из людей никто не пострадал. Были травмированы коровы, которые впоследствии скончались.
Напомним, в ночь на 24 декабря российская армия атаковала Украину 60-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками других типов. Силы ПВО сбили 36 вражеских дронов, еще 23 беспилотника-имитатора – локационно потеряны.
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