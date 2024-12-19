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Об этом сообщает Сумская ОВА, передает RegioNews.

В результате атаки были повреждены 9 жилых домов. Пострадавших нет.

"На территории Роменской громады оперативно развернули штаб по ликвидации последствий вражеской атаки. Жителям поврежденных домов предложили временное проживание в местных общежитиях. Сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий атаки", – говорится в сообщении.

Напомним, с вечера 18 декабря российская армия атаковала Украину баллистикой, управляемой авиаракетой и 85 ударными беспилотниками. Силы ПВО сбили 45 дронов, еще почти столько же – локационно потеряны.