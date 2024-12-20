Ракетний удар по Кривому Рогу: з-під завалів дістали дитину та чоловіка
У ніч на 20 грудня російські окупанти атакували ракетами Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Внаслідок удару потрощений двоповерховий будинок, з-під завалів дістали двох людей
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
Він уточнив, що серед двох врятованих – дитина.
"З-під завалів дістали дівчинку-підлітка та чоловіка. Також побиті вікна у 10-поверхівці. Деталі з'ясовуємо", – йдеться в повідомленні.
Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул додав, що на місці події працюють екстрені служби.
Нагадаємо, вночі 18 грудня у Кривому Розі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Росіяни атакували місто ракетами.
Раніше повідомлялося, що триває ліквідація наслідків попередньої російської атаки на Кривий Ріг.