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В среду, 18 декабря, около 23:00 в Кривом Роге во время воздушной тревоги раздались взрывы. Россияне атаковали город ракетами

Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает RegioNews.

После взрывов в части города произошло отключение электричества.

"Есть отключение электричества вокруг. Остальное позже", – написал чиновник.

Власти разворачивают штаб помощи, где можно будет оставить заявления на материальную помощь от города, решить вопросы строительных материалов, коммунальных бригад и т.д. Его откроют "в ближайшей школе через дорогу (местые поймут)".

Напомним, 18 декабря россияне ударили FPV-дроном по админзданию в Сумской области. Возник пожар.