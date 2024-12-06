Россияне атаковали Херсон: пострадал 16-летний подросток

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В результате очередной атаки на Херсон сегодня, 6 декабря, пострадал 16-летний житель города

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.

Известно, что ребенок попал под вражеские обстрелы около 11:30.

"У парня диагностировали минно-взрывную травму и контузию. В настоящее время медики его дообследуют и оказывают необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Напомним, в течение суток в Херсонской области в результате российских обстрелов получили ранения шесть человек.