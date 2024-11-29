На Киевщине в результате дроновой атаки поврежден дом
В ночь на 29 ноября россияне в очередной раз совершили атаку на Киевскую область
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
В одном из населенных пунктов поврежден частный дом и хозяйственная постройка. Повреждения незначительны – выбито остекление, иссечен фасад дома.
Пострадавших посреди обитателей нет.
По информации главы Киевской ОВА Руслана Кравченко, попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры нет.
Напомним, силы противовоздушной обороны на 9:00 29 ноября сбили 88 беспилотников, которыми россияне с вечера атаковали Украину. Еще 41 дрон локационно потерян.
В Киеве в результате падения обломков российского дрона в детской поликлинике Днепровском районе возник пожар, здание получило повреждение. Один человек пострадал.