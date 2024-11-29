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В ночь на 29 ноября россияне в очередной раз совершили атаку на Киевскую область

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В одном из населенных пунктов поврежден частный дом и хозяйственная постройка. Повреждения незначительны – выбито остекление, иссечен фасад дома.

Пострадавших посреди обитателей нет.

По информации главы Киевской ОВА Руслана Кравченко, попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры нет.

Напомним, силы противовоздушной обороны на 9:00 29 ноября сбили 88 беспилотников, которыми россияне с вечера атаковали Украину. Еще 41 дрон локационно потерян.

В Киеве в результате падения обломков российского дрона в детской поликлинике Днепровском районе возник пожар, здание получило повреждение. Один человек пострадал.