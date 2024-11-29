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Поздно вечером 28 ноября российские военные ударили по Никополю из РСЗО "Град". Утром атаковали город дроном-камикадзе

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

"Вчера российская армия еще раз попала по Никопольщине. Ударила по райцентру с РСЗО "Град". Прошло без погибших и пострадавших", – говорится в сообщении.

Лысак также отметил, что до позднего вечера в области работали силы ПВО по враждебным целям.

Напомним, Хмельницкая, Ровенская и Южноукраинская атомные электростанции снизили производство электроэнергии после новых атак на энергетическую инфраструктуру.