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20 ноября 2024, 21:17

Оккупанты атаковали Никопольщину артиллерией и дронами-камикадзе

20 ноября 2024, 21:17
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фото: ОВА
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В течение дня российские оккупанты атаковали Никопольщину на Днепропетровщине артиллерией и дронами-камикадзе

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Россияне били по Никополю, Марганецкому, Мировскому и Покровскому громадам.

В результате обстрелов повреждены гараж и линия электропередач. К счастью, люди не пострадали.

Напомним, днем 20 ноября российские войска нанесли удар по Купянску в Харьковской области. В результате вражеского обстрела ранен мирный житель.

Никопольщина война обстрелы оккупанты
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