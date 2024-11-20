Оккупанты атаковали Никопольщину артиллерией и дронами-камикадзе
В течение дня российские оккупанты атаковали Никопольщину на Днепропетровщине артиллерией и дронами-камикадзе
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
Россияне били по Никополю, Марганецкому, Мировскому и Покровскому громадам.
В результате обстрелов повреждены гараж и линия электропередач. К счастью, люди не пострадали.
Напомним, днем 20 ноября российские войска нанесли удар по Купянску в Харьковской области. В результате вражеского обстрела ранен мирный житель.
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