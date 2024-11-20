Россияне ударили ракетой по Черниговщине: ранен человек, начался пожар
Во вторник вечером, 19 ноября, российская армия нанесла ракетный удар по городу Прилуки на Черниговщине. Возник пожар, пострадал мужчина
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Черниговской области.
По имеющейся информации, в результате ракетного удара возник пожар в административном здании.
"Был травмирован мужчина 1953 года рождения", — говорится в сообщении.
Последствия вражеских обстрелов ликвидировали 15 пожарных и пять единиц спецтехники.
Ранее российские оккупанты ударили дроном по приграничной общине Черниговской области. В результате атаки загорелся нежилой дом.
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