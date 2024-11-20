Россияне ударили ракетой по Черниговщине: ранен человек, начался пожар

фото: ГСЧС Украины в Черниговской области

Во вторник вечером, 19 ноября, российская армия нанесла ракетный удар по городу Прилуки на Черниговщине. Возник пожар, пострадал мужчина

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Черниговской области.

По имеющейся информации, в результате ракетного удара возник пожар в административном здании.

"Был травмирован мужчина 1953 года рождения", — говорится в сообщении.

Последствия вражеских обстрелов ликвидировали 15 пожарных и пять единиц спецтехники.

Ранее российские оккупанты ударили дроном по приграничной общине Черниговской области. В результате атаки загорелся нежилой дом.