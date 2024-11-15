фото: СБУ

Военная контрразведка и следователи СБУ задержали "расконсервированного" агента российской военной разведки (более известной как ГРУ). Злоумышленником оказался подполковник, командир одного из подразделений Сил специальных операций ВСУ, которого оккупанты завербовали еще до начала полномасштабной войны

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

Весной 2024 года фигуранта дистанционно "активировал" кадровый сотрудник российского ГРУ и определил задачу: передавать рашистам планы боевых операций Сил обороны в тылу врага.

Больше всего агрессора интересовали разведданные о диверсионно-разведывательных рейдах украинских спецназовцев за линию фронта на Запорожском, Херсонском и Крымском направлениях.

Для выполнения вражеской задачи "Крот" использовал свое служебное положение, благодаря которому получал информацию о запланированных маршрутах перемещения воинов Сил обороны, их вооружении и "целях".

Оккупанты планировали использовать эту информацию для ликвидации украинских спецназовцев на линии фронта или за ее пределами – на временно захваченной части территории на юге Украины.

Также агент "сливал" своему российскому куратору данные о других подразделениях Сил обороны.

В результате спецоперации военная контрразведка СБУ поэтапно задокументировала преступления предателя и задержала его.

Одновременно были проведены комплексные мероприятия по обеспечению локаций Сил обороны.

По данным следствия, фигурант был завербован вражеской военной разведкой через своих знакомых в России, с которыми он поддерживал связь.

В ходе обысков у задержанного изъяли средства конспиративной связи, компьютерную технику, мобильный телефон и накопители информации.

Фигуранту сообщили о подозрении. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, ранее СБУ задержала действовавшего в Николаеве и Одессе агента ФСБ. Он готовил координаты для ракетно-дроновых ударов по обоим городам и формировал новую агентурную сеть РФ.