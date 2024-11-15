06:51  15 ноября
На Закарпатье 18-летний юноша планировал "подработать" на переправке мужчины в Венгрию
03:25  15 ноября
В Сумах мужчина угнал микроавтобус медиков с территории госпиталя
01:05  15 ноября
Убили таксиста и угнали его авто: в Днепре осудили двух братьев
UA | RU
UA | RU
15 ноября 2024, 10:07

В рядах ВСУ задержали российского "крота", передавшего россиянам планы спецопераций Сил обороны

15 ноября 2024, 10:07
Читайте також українською мовою
фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

Военная контрразведка и следователи СБУ задержали "расконсервированного" агента российской военной разведки (более известной как ГРУ). Злоумышленником оказался подполковник, командир одного из подразделений Сил специальных операций ВСУ, которого оккупанты завербовали еще до начала полномасштабной войны

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

Весной 2024 года фигуранта дистанционно "активировал" кадровый сотрудник российского ГРУ и определил задачу: передавать рашистам планы боевых операций Сил обороны в тылу врага.

Больше всего агрессора интересовали разведданные о диверсионно-разведывательных рейдах украинских спецназовцев за линию фронта на Запорожском, Херсонском и Крымском направлениях.

Для выполнения вражеской задачи "Крот" использовал свое служебное положение, благодаря которому получал информацию о запланированных маршрутах перемещения воинов Сил обороны, их вооружении и "целях".

Оккупанты планировали использовать эту информацию для ликвидации украинских спецназовцев на линии фронта или за ее пределами – на временно захваченной части территории на юге Украины.

Также агент "сливал" своему российскому куратору данные о других подразделениях Сил обороны.

В результате спецоперации военная контрразведка СБУ поэтапно задокументировала преступления предателя и задержала его.

Одновременно были проведены комплексные мероприятия по обеспечению локаций Сил обороны.

По данным следствия, фигурант был завербован вражеской военной разведкой через своих знакомых в России, с которыми он поддерживал связь.

В ходе обысков у задержанного изъяли средства конспиративной связи, компьютерную технику, мобильный телефон и накопители информации.

Фигуранту сообщили о подозрении. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, ранее СБУ задержала действовавшего в Николаеве и Одессе агента ФСБ. Он готовил координаты для ракетно-дроновых ударов по обоим городам и формировал новую агентурную сеть РФ.

война СБУ ВСУ агент рф крот
15 ноября 2024
Теневая жизнь нового главы Закарпатья Мирослава Билецкого: рэкет, миллионные подряды и сын в ТЦК
Официальная биография нового председателя Закарпатской областной военной администрации Мирослава Билецкого представляет украинского чиновника нового типа – эффективного, порядочного, патриотичного, да...
12 ноября 2024
Возобновление авиаполётов в Украине: какие аэропорты смогут открыться, и как защитить самолеты от "шахедов"
Недавно во время 10-ого Киевского международного экономического форума очень активно обсуждались вопросы возобновления работы некоторых аэропортов в Украине. В целом, по мнению специалистов, это неско...
07 ноября 2024
Украина теряет детей. Демографы бьют тревогу из-за массового выезда школьников за границу
Специалисты начали говорить о второй волне эмиграции украинцев в страны Европы. Речь идет о выезде за границу школьников старших классов, которые едут туда не сами, а преимущественно с родителями. Reg...
04 ноября 2024
Мефедрон в боксерских грушах и чайных пакетиках – стало известно, как работал наркокартель "Химпром"
Чайные пакетики и боксерские груши в качестве контейнеров – так транспортировал и реализовывал наркотики транснациональный наркокартель «Химпром», созданный гражданином России Егором Буркиным (Егором ...
Оккупанты атаковали с дрона село на Херсонщине: пострадал мужчина
15 ноября 2024, 10:49
Микроавтобус вылетел с моста: на Буковине произошло смертельное ДТП
15 ноября 2024, 10:29
В приложении "Армия+" появилась возможность подачи рапорта на смену места службы
15 ноября 2024, 09:45
Пожарные на Львовщине спасли 8 человек из горящего дома
15 ноября 2024, 09:23
Силы ПВО сбили 25 ударных дронов и одну российскую ракету Х-59/69
15 ноября 2024, 09:12
В Херсонской области из-за российских обстрелов получили ранения пять человек
15 ноября 2024, 08:54
Россияне за сутки нанесли более 450 ударов по Запорожской области
15 ноября 2024, 08:41
Российская армия потеряла за сутки в Украине более 1500 военных
15 ноября 2024, 08:27
Обстрел Одессы: известно о погибшей женщине, ранены 10 человек
15 ноября 2024, 08:09
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Теневая жизнь нового главы Закарпатья Мирослава Билецкого: рэкет, миллионные подряды и сын в ТЦК
Возобновление авиаполётов в Украине: какие аэропорты смогут открыться, и как защитить самолеты от "шахедов"
Все публикации »
Юрий Богданов
Юрий Чевордов
Виктор Шлинчак
Все блоги »