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14 ноября 2021, 20:58

На Закарпатье сотрудницы горсовета купили COVID-сертификаты: что им грозит

14 ноября 2021, 20:58
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Фото: из открытых источников
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Закарпатские полицейские направили в суд дела о фальсификации COVID-документов работницами Мукачевского городского совета

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Закарпатской области.

Две женщины, работницы Мукачевского городского совета, предъявили по месту работы поддельные международные свидетельства о вакцинации.

Обоим сообщено о подозрении и материалы дела направлены для судебного рассмотрения.

"В ходе досудебного расследования дознаватели полиции установили, что фигурантки незаконно приобрели поддельные документы, заплатив за каждый 1 500 гривень. При этом женщины не проходили никаких медицинских манипуляций", – говорится в сообщении.

Сотрудники Мукачевского районного управления полиции сейчас устанавливают непосредственно человека, который изготовил подделку. Сами же фигурантки отказываются объяснить, где именно приобрели фальшивый документ.

При процессуальном руководстве Мукачевской окружной прокуратуры женщинам было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины, то есть использование заведомо подложного документа.

Обвиняемым грозит от штрафа до двух лет ограничения свободы.

Ранее мы писали, что на Киевщине разоблачена подпольная типография по изготовлению фиктивных COVID-сертификатов и негативных ПЦР-тестов.

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