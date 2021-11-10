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10 ноября 2021, 20:16

В Одессе будут судить мужчину, который больше года насиловал 7-летнюю падчерицу

10 ноября 2021, 20:16
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В Одессе будут судить мужчину за изнасилование 7-летней падчерицы. Мать пострадавшей также привлекают к ответственности

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Одесской областной прокуратуры.

Следствием установлено, что с начала 2020 года по июнь 2021 года 37-летний уроженец Винницкой области систематически насиловал ребенка. Мужчина делал это, пользуясь беспомощным состоянием ребенка, который физически не мог сопротивляться и не понимал сути происходящего.

По данным прокуратуры, действия сексуального характера были совершены над девочкой более десяти раз. При этом обвиняемый оказывал на потерпевшую психологическое давление, заставляя никому не рассказывать о происходящем.

По ходатайству прокуратуры злоумышленник находится под стражей, в суд направлен обвинительный акт в отношении матери девочки по факту злостного неисполнения родительских обязанностей, повлекшего тяжкие последствия (ст. 166 Уголовного кодекса).

Как сообщалось, в Винницкой области правоохранители задержали 33-летнего ранее судимого мужчину по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней.

Одесса суд изнасилование ребенок

 
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