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13 ноября 2021, 12:52

Водителя Toyota Land Cruiser, сбившего подростков в Харькове, взяли под стражу на два месяца

13 ноября 2021, 12:52
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Водителя Toyota Land Cruiser, который сбил двух 13-летних подростков на проспекте Науки в Харькове, взяли под стражу на два месяца с альтернативой залога в сумме 340 тысяч гривен

Суд избрал водителю меру пресечения вечером 12 ноября в Киевском райсуде Харькова, передает RegioNews со ссылкой на "Суспильне".

"Определением судьи Киевского районного суда Харькова была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 суток с правом на внесение залога в размере 340 тысяч гривен водителю, который подозревается в совершении уголовного преступления, а именно ДТП на проспекте Науки — он наехал на двух несовершеннолетних лиц", — сказал представитель прокуратуры Харьковщины Дмитрий Чубенко.

"Прокурор в судебном заседании просил избрать содержание под стражей, судья попросил указать сумму залога, которая бы прокуратуру устраивала. Мы просили 10 млн грн", — добавил он.

Адвокат водителя отказалась от комментариев: "Сейчас такая позиция защиты — объяснения мы не предоставляем. Продолжается досудебное следствие".

Сам подозреваемый сказал, что "согласен с виной".

Как сообщалось, химический анализ мочи водителя автомобиля Toyotа, который сбил подростков на пешеходном переходе в Харькове, показал, что мужчина в момент ДТП находился в состоянии наркотического опьянения мета доном.

Харьков ДТП суд прокуратура

 
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