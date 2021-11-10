Под Киевом скоростной поезд сбил женщину: она не выжила
В городе Березань Броварского района Киевской области во вторник, 9 ноября, скоростной поезд сообщением Киев-Харьков сбил женщину, она не выжила
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу региональной полиции в Facebook.
Отмечается, что инцидент произошел в первой половине дня на железнодорожной станции города. 47-летняя женщина скончалась от полученных травм.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Броварского районного управления полиции.
Устанавливаются все обстоятельства трагедии. После этого правоохранители предоставят правовую квалификацию события.
Ранее мы писали, что в Одессе на станции Слободской поезд наехал на женщину, в результате чего она потеряла обе ноги.
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