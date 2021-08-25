В " Слуге народа "назвали предателем бывшего и. о. мэра Кривого Рога от" слуг"
Криворожская ячейка партии " Слуга народа» считает предательством досрочное сложение полномочий секретарем горсовета Кривого Рога и по совместительству и. о. мэра города Александром Котляром
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook ячейки.
Отмечается, что это решение не было обсуждено ни с депутатской фракцией Политической Партии "Слуга Народа" в Криворожском городском совете, ни с Криворожской Городской организацией партии.
"Котляр никоим образом не обосновал свою позицию, предав принципы нашей политической силы и Президента Украины Владимира Зеленского. Котляр не способен взять на себя ответственность перед городом и его жителями. Он показал себя не только как несостоятельный политик, но и как совсем некомандных игрок", - подчеркивается в сообщении
Налогошується, что фракция ПП "Слуга Народа" покинула сессионный зал, ведь "не видела смысла наблюдать за политическим фарсом, устроенным негласной коалицией партий "Европейская Солидарность", "ОПЗЖ" и "Блок Вилкула".
Напомним, что 25 августа стало известно об отставке Котляра с должности секретаря Криворожского горсовета. Его преемником стал многолетний мэр Кривого Рога Юрий Вилкул, который по совместительству стал и.о. мэра города