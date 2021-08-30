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30 августа 2021, 16:37 35

В Кривом Роге мужчина выбросил из окна сожительницу

30 августа 2021, 16:37 35
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Фото: Telegram Олег Ефимович
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В Кривом Роге Днепропетровской области мужчина выбросил из окна женщину

Как пишет RegioNews, об этом на своей странице в соцсети написал журналист Олег Ермолинский.

Происшествие случилось днем 29 августа на улице Покровской в Саксаганском районе. Там, по словам очевидцев, из окна многоэтажки выпала 27-летняя женщина. Предварительно, гражданку якобы толкнул ее сожитель.

В результате происшествия женщина получила травмы различной степени тяжести, ее госпитализировали в городскую больницу.

Напомним, в Запорожье женщина выпала с 9 этажа и зацепилась на подоконнике.

Раньше в Черновцах мужчина падал с восьмого этажа и спасся, зацепившись за спутниковую антенну.

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