В Кривом Роге мужчина выбросил из окна сожительницу
В Кривом Роге Днепропетровской области мужчина выбросил из окна женщину
Как пишет RegioNews, об этом на своей странице в соцсети написал журналист Олег Ермолинский.
Происшествие случилось днем 29 августа на улице Покровской в Саксаганском районе. Там, по словам очевидцев, из окна многоэтажки выпала 27-летняя женщина. Предварительно, гражданку якобы толкнул ее сожитель.
В результате происшествия женщина получила травмы различной степени тяжести, ее госпитализировали в городскую больницу.
Напомним, в Запорожье женщина выпала с 9 этажа и зацепилась на подоконнике.
Раньше в Черновцах мужчина падал с восьмого этажа и спасся, зацепившись за спутниковую антенну.
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