У Кривому Розі чоловік викинув з вікна співмешканку

Фото: Telegram Олегf Єрмолинського

У Кривому Розі Дніпропетровської області чоловік викинув з вікна жінку

Як пише RegioNews, про це на своїй сторінці в соцмережі написав журналіст Олег Єрмолинський.

Подія трапилася вдень 29 серпня на вулиці Покровській у Саксаганському районі. Там, за словами очевидців, з вікна багатоповерхівки випала 27-річна жінка. Попередньо, громадянку нібито штовхнув її співмешканець.

В результаті події жінка отримала травми різного ступеня тяжкості, її госпіталізували в міську лікарню.

Нагадаємо, на Запоріжжі жінка випала з 9-поверху й зачепилася на підвіконні.

Раніше у Чернівцях чоловік падав з восьмого поверху і врятувався, зачепившись за супутникову антену.