У Кривому Розі чоловік викинув з вікна співмешканку
У Кривому Розі Дніпропетровської області чоловік викинув з вікна жінку
Як пише RegioNews, про це на своїй сторінці в соцмережі написав журналіст Олег Єрмолинський.
Подія трапилася вдень 29 серпня на вулиці Покровській у Саксаганському районі. Там, за словами очевидців, з вікна багатоповерхівки випала 27-річна жінка. Попередньо, громадянку нібито штовхнув її співмешканець.
В результаті події жінка отримала травми різного ступеня тяжкості, її госпіталізували в міську лікарню.
Нагадаємо, на Запоріжжі жінка випала з 9-поверху й зачепилася на підвіконні.
Раніше у Чернівцях чоловік падав з восьмого поверху і врятувався, зачепившись за супутникову антену.
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