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30 серпня 2021, 16:37 2

У Кривому Розі чоловік викинув з вікна співмешканку

30 серпня 2021, 16:37 2
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Фото: Telegram Олегf Єрмолинського
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У Кривому Розі Дніпропетровської області чоловік викинув з вікна жінку

Як пише RegioNews, про це на своїй сторінці в соцмережі написав журналіст Олег Єрмолинський.

Подія трапилася вдень 29 серпня на вулиці Покровській у Саксаганському районі. Там, за словами очевидців, з вікна багатоповерхівки випала 27-річна жінка. Попередньо, громадянку нібито штовхнув її співмешканець.

В результаті події жінка отримала травми різного ступеня тяжкості, її госпіталізували в міську лікарню.

Нагадаємо, на Запоріжжі жінка випала з 9-поверху й зачепилася на підвіконні.

Раніше у Чернівцях чоловік падав з восьмого поверху і врятувався, зачепившись за супутникову антену.

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