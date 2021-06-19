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19 июня 2021, 14:06 855

Перебегали дорогу: в Киеве под колесами грузовика погибли два человека

19 июня 2021, 14:06 855
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Фото: Полиция Киева
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В Дарницком районе столицы в результате наезда грузовика погибли два человека, которые перебегали дорогу в неустановленном месте

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на полицию Киева.

"Вчера вечером на спецлинию 102 от водителя грузовика поступило сообщение о том, что он, двигаясь по проспекту Бажана в направлении метро Харьковская, совершил наезд на двух человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пешеходы перебегали проезжую часть в неустановленном месте. Одним из пострадавших оказался мужчина, 1986 года рождения, а личность женщины сейчас устанавливают полицейские. В результате полученных травм пострадавшие скончались на месте.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Теперь водителю грозит от пяти до десяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Напомним, на днях в Киеве джип сбил пешехода насмерть.

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