В Киевской и Днепропетровской областях сформировали новые ТИК вместо распущенных

Новый состав сформирован на основе соответствующих представлений местных организаций политических партий

Новый состав сформирован на основе соответствующих представлений местных организаций политических партий

Фото: flickr

Центральная избирательная комиссия Украины утвердила новый состав Васильковской и Марганецкой городских территориальных избирательных комиссий в Киевской и Днепропетровской областях соответственно.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном пресс-службой ЦИК, передает RegioNews.

"7 ноября после перерыва Комиссия продолжила свою работу в режиме заседания, во время которого сформировала новый состав Васильковской городской территориальной избирательной комиссии Обуховского района Киевской области и Марганецкой городской ТИК Никопольского района Днепропетровской области", - говорится в сообщении.

Вчера в ЦИК заявили, что со стороны Васильковской городской ТИК имело место противоправное бездействие, которое "фактически делает невозможным в определенный срок установления результатов соответствующих выборов, а следовательно приводит к нарушению требований законодательства". Касательно Марганецкой городской ТИК, орган постановил, что эта комиссия нарушала нормы Избирательного кодекса Украины "при установлении результатов местных выборов".

В связи с этим ЦИК решила распустить эти ТИК и назначить новый состав, который сформирован на основе соответствующих представлений местных организаций политических партий: Васильковской городской ТИК - в количестве 17 человек, Марганецкой городской ТИК - 14 человек.

Напомним, в Кривом Роге ТИК не объявила результаты выборов из-за судебной волокиты