На Криворожском железорудном комбинате выявили 190 нарушений законодательства о труде

Именно через плохие условия труда и долги по зарплате здесь уже две недели бастуют шахтеры

Именно через плохие условия труда и долги по зарплате здесь уже две недели бастуют шахтеры

Фото из открытых источников

Государственная служба Украины по вопросам труда, выполнняя поручение Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, завершила проведение внеплановой проверки ПАО “Криворожский железорудный комбинат” и выявила 190 нарушений законодательства о труде.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу Государственной службы Украины по охране труда. Всего во время проверки выявлено 190 нарушений требований нормативно-правовых актов по охране труда. За допущенные нарушения на виновных должностных лиц субъекта хозяйствования, составлено 14 протоколов об административных правонарушениях. Руководству предприятия рекомендовано немедленно остановить выполнение работ (производства) по факту наличия нарушений, которые могут нести угрозу жизни и здоровью работников предприятия”, - говорится в сообщении. Нарушения законодательства о труде установлены на всех структурных подразделениях ПАО "Криворожский железорудный комбинат". Это касается несвоевременной выплаты зарплаты, принятия собственником в одностороннем порядке решения по вопросам оплаты труда, ухудшающие условия, установленные коллективным договором, необеспечение достоверного учета выполняемой работниками работы и бухгалтерского учета расходов на оплату труда. По вопросам охраны и гигиены труда был выявлен ряд нарушений на всех структурных подразделениях ПАО "Криворожский железорудный комбинат", а именно: допуск работников к работе без проведения стажировки, допуск работников к управлению взрывными работами без прохождения повторного обучения, наличие несоответствий в распорядительной и проектной документации требованиям нормативно-правовых актов по промышленной безопасности, должны обеспечивать безопасное выполнение работ, не соответствие содержания горных выработок требованиям действующих нормативно-правовых актов по охране труда и промышленной безопасности. Также выявлено, что при заключении трудового договора работники под подписку информируются о все опасные и вредные производственные факторы, которые еще не устранены на рабочем месте, не информируются о возможных последствиях их влияния на здоровье согласно законодательства и коллективного договора, при принятии на работу с вредными или опасными условиями труда в направлении на обязательный предварительный медосмотр работников в характеристике условий труда не указываются все вредные и опасные факторы производственной среды и трудового процесса и виды работ. Напомним, ранее сообщалось, что в Кривом Роге уже третью неделю под землей бастуют 149 шахтеров.

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