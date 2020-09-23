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23 сентября 2020, 18:34 1

С начала суток на Донбассе зафиксированы полеты двух вражеских беспилотников

23 сентября 2020, 18:34 1
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С начала текущих суток, 23 сентября, в районах ответственности наших бригад зафиксировано два нарушения договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, в районе населенного пункта Водяное задокументировано пролеты двух вражеских беспилотных летательных аппаратов – типа "Квадрокоптер" и "Фантом-4", которые пересекли линию разграничения. Средствами радиоэлектронной борьбы БПЛА врага были подавлены, что сделало невозможным их дальнейшее применение.

Для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. В течение суток они отремонтировали 8 домов, на 7 объектах работы еще продолжаются.

Кроме того, саперами ГСЧС разминированы более 6 га территории в прифронтовом районе и передано на уничтожение 82 взрывоопасных предмета.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...

Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Среда, 23 сентября 2020 г.

Напомним, на протяжении прошлых суток, 22 сентября, в зонах ответственности наших бригад обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

Донбасс ООС военная техника нарушения штаб
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