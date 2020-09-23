С начала суток на Донбассе зафиксированы полеты двух вражеских беспилотников

Нарушений режима тишины на всех участках линии разграничения зафиксировано не было

Нарушений режима тишины на всех участках линии разграничения зафиксировано не было

С начала текущих суток, 23 сентября, в районах ответственности наших бригад зафиксировано два нарушения договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, в районе населенного пункта Водяное задокументировано пролеты двух вражеских беспилотных летательных аппаратов – типа "Квадрокоптер" и "Фантом-4", которые пересекли линию разграничения. Средствами радиоэлектронной борьбы БПЛА врага были подавлены, что сделало невозможным их дальнейшее применение.

Для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. В течение суток они отремонтировали 8 домов, на 7 объектах работы еще продолжаются.

Кроме того, саперами ГСЧС разминированы более 6 га территории в прифронтовом районе и передано на уничтожение 82 взрывоопасных предмета.

Напомним, на протяжении прошлых суток, 22 сентября, в зонах ответственности наших бригад обстрелов со стороны противника не зафиксировано.