В Кривом Роге уже 20 сутки под землей бастуют 149 шахтеров

За сутки подземный протест прекратили пять шахтеров

За сутки подземный протест прекратили пять шахтеров

Фото: из открытых источников

Как передает RegioNews, об этом сообщил председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины и Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

149 горняков шахт "Октябрьская", "Родина", "Терновская", "Гвардейская" двадцатые сутки продолжают акцию протеста в подземных условиях”, - написал он.

Волынец добавил, что в понедельник, 21 сентября, нужно приложить максимум усилий, чтобы переговоры состоялись, и чтобы они были завершены в компромиссных условиях.

Ранее сообщалось, что к протесту шахтеров на Днепропетровщине присоединились железнодорожники.