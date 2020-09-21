В Кривом Роге уже 20 сутки под землей бастуют 149 шахтеров
За сутки подземный протест прекратили пять шахтеров
За сутки подземный протест прекратили пять шахтеров
На четырех шахтах Криворожского железорудного комбината 20-е сутки продолжается акция подземных протестов.
Как передает RegioNews, об этом сообщил председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины и Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.
149 горняков шахт "Октябрьская", "Родина", "Терновская", "Гвардейская" двадцатые сутки продолжают акцию протеста в подземных условиях”, - написал он.
Волынец добавил, что в понедельник, 21 сентября, нужно приложить максимум усилий, чтобы переговоры состоялись, и чтобы они были завершены в компромиссных условиях.
Ранее сообщалось, что к протесту шахтеров на Днепропетровщине присоединились железнодорожники.
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