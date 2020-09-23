На протестующих шахтеров в Кривом Роге давит руководство, - Волынец

Протест на поверхности митингами поддерживают коллеги и члены семей в Кривом Роге и Киеве

Протест на поверхности митингами поддерживают коллеги и члены семей в Кривом Роге и Киеве

По состоянию на утро 23 сентября, на двадцать вторые сутки протестов в Кривом Роге, под землей находится 121 горняк.

Об этом сообщил председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины и Независимого профсоюза горняков, народный депутат Михаил Волынец в Facebook, передает RegioNews.

"Три недели подземного протеста! 121 горняк четырех шахт КЖРК продолжает акцию протеста несмотря на запугивание и психологическое давление со стороны руководства, несмотря на ухудшение состояния здоровья из-за повышенной влажность и грибки в шахте, несмотря на игнорирование гуманитарной катастрофы со стороны высшего руководства государства", — написал Волынец.

Он добавил, что протест на поверхности "митингами поддерживают коллеги и члены семей в Кривом Роге и Киеве".

Три недели подземного протеста! 121 горняк четырех шахт КЖРК продолжает акцию протеста, несмотря на запугивания и... Опубликовано Михаил Волынец Вторник, 22 сентября 2020 г.

Напомним, 22 сентября в Кривом Роге состоялись переговоры между шахтерами и администрацией Криворожского железорудного комбината, которые длились всего 5 минут.