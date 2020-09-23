09:44  23 сентября
В Украине за сутки выявили около 3,5 тысячи больных COVID-19
08:46  23 сентября
Закон о столице не примут до местных выборов - Разумков
08:14  23 сентября
Ситуация на Донбассе: на всех участках наблюдается "тишина"
UA | RU
UA | RU
23 сентября 2020, 13:46 2

На протестующих шахтеров в Кривом Роге давит руководство, - Волынец

23 сентября 2020, 13:46 2
Читайте також українською мовою
Протест на поверхности митингами поддерживают коллеги и члены семей в Кривом Роге и Киеве
Протест на поверхности митингами поддерживают коллеги и члены семей в Кривом Роге и Киеве
Читайте також
українською мовою

По состоянию на утро 23 сентября, на двадцать вторые сутки протестов в Кривом Роге, под землей находится 121 горняк.

Об этом сообщил председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины и Независимого профсоюза горняков, народный депутат Михаил Волынец в Facebook, передает RegioNews.

"Три недели подземного протеста! 121 горняк четырех шахт КЖРК продолжает акцию протеста несмотря на запугивание и психологическое давление со стороны руководства, несмотря на ухудшение состояния здоровья из-за повышенной влажность и грибки в шахте, несмотря на игнорирование гуманитарной катастрофы со стороны высшего руководства государства", — написал Волынец.

Он добавил, что протест на поверхности "митингами поддерживают коллеги и члены семей в Кривом Роге и Киеве".

Три недели подземного протеста! 121 горняк четырех шахт КЖРК продолжает акцию протеста, несмотря на запугивания и...

Опубликовано Михаил Волынец Вторник, 22 сентября 2020 г.

Напомним, 22 сентября в Кривом Роге состоялись переговоры между шахтерами и администрацией Криворожского железорудного комбината, которые длились всего 5 минут.

Украина шахтеры зарплаты шахта Кривой Рог
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
Кто имеет шансы на власть в Одессе: новые спонсоры Труханова, темные лошадки "слуг" и внутривидовые бои в ОПЗЖ
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Винниччине
Все публикации »
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Олег Полищук
Все блоги »