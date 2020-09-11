"Центрэнерго" выплатило всем государственным шахтам долги, - Буславець

Это дало возможность работать государственным шахтам беспрепятственно

Это дало возможность работать государственным шахтам беспрепятственно

Государственная энергогенерирующая компания "Центрэнерго" погасила все долги перед государственными шахтами. Угледобывающие предприятия получили возможность работать беспрепятственно.

Об этом на брифинге сообщила исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславець, передает RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".

"Компания "Центрэнерго" выплатила долги всем шахтам за поставку угля, что позволило погасить задолженность за электроэнергию. И это дало возможность работать государственным шахтам беспрепятственно", - сказала Буславець.

Напомним, ранее "Центренерго" обещало полностью рассчитаться с долгами шахтерам до конца года.