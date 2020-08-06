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06 августа 2020, 15:40 5

Шарий рассказал, почему распустил ячейку своей партии в Днепре

06 августа 2020, 15:40 5
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По словам блогера, ячейку "отжал" глава Днепропетровского горсовета Святослав Олейник
По словам блогера, ячейку "отжал" глава Днепропетровского горсовета Святослав Олейник
Фото: Facebook
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Анатолий Шарий считает, что членов его партии «перекупили» глава Днепропетровского облсовета Святослав Олейник и влиятельный местный бизнесмен Александр Петровский.

Об этом сам Анатолий Шарий рассказал в своем Telegram-канале, пишет Regionews.

По словам Шария, глава Днепропетровского облсовета Святослав Олейник заручился поддержкой "авторитетного" бизнесмена и мецената Александра Петровского. При помощи денег и связей, им удалось взять под контроль ячейку партии Шария в Днепре.

Олейнику в области помогает Петровский (Нарик). По стечению обстоятельств, очень близкий друг руководителя Партии Шария Александра Шишко оказался некий Эмиль, правая руке Нарика. Через Эмиля порешали с Шишко и посадили его на зарплату 3000$, полностью отдав под руководство Олейника. Нарик платил ему только зарплату и все, всем процессом относительно Партии Шария в Днепре занимался Олейник", — значится в телеграм-канале Шария.

В "отжатую" партию Шария Олейник и Петровский вложили немалые деньги, а потенциальным кандидатам уже успели распродать места. Как об этом узнал Шарий, неизвестно, но в конечном счете он заявил о закрытии своей партии в Днепре.

Шарий утверждает, что понимая всю плачевность ситуации, Святослав Олейник попытался договориться с Шарием через скандального "Слугу Народа" Максима Бужанского. В свою очередь Бужанский заявил, — прежних отношений с Шарием у него уже нет, а настроить блогера на "деловой" разговор — не выйдет.

Сам Святослав Олейник, а также нардеп Максим Бужанский ситуацию не комментируют.

Напомним, 28 июля Анатолий Шарий распустил представительство своей партии в Днепре, назвав причиной продажность руководителей ячейки.

Анатолий Шарий партия Днепр Святослав Олейник Максим Бужанский Партия Шария
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