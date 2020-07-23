В Винницкой области столкнулись легковушка и грузовик: погибло четверо людей
Возле села Лукашовка Литинского района Винницкой области произошло смертельное ДТП: погибли четыре человека, еще четверо госпитализированы в больницу.
Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Винницкой области, передает RegioNews.
Предварительно установлено, что в салоне автомобиля OPEL Zafira, который столкнулся с грузовым автомобилем MAN, находилось 7 человек. Четверо пассажиров легковушки погибли.
Водители обоих транспортных средств и двое пассажиров легковушки получили телесные повреждения разной степени тяжести и сейчас госпитализированы", - говорится в сообщении.
После столкновения грузовик выехал за пределы проезжей части дороги и перевернулся.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа ГУНП и эксперты НИЭКЦ. Полицейские устанавливают личности участников аварии.
Обстоятельства и причины ДТП выясняются в рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшие гибель нескольких лиц). За такое правонарушение предусмотрено наказание - до 10 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что на трассе Киев-Чоп возле поворота на село Ивановцы Закарпатской области столкнулись легковой автомобиль Mazda и грузовик.