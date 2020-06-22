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22 июня 2020, 11:49 6

Карантин ужесточат: что запретят в областях Украины

22 июня 2020, 11:49 6
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Сегодня пройдет усиление карантина в тех областях, где это необходимо
Сегодня пройдет усиление карантина в тех областях, где это необходимо
pixabay.com
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С сегодняшнего дня местная власть будет принимать решения об ужесточении мер карантина. Регионы, требующие усиления карантина будут определяться по новой методике.

Как передает RegioNews, соответствующее постановление опубликовано на сайте Кабмина.

Так, согласно новой методике, ужесточить карантин могут в таких случаях:

- загруженность коек в заведениях здравоохранения свыше 50%;
- среднее количество ПЦР-исследований и ИФА-тестов меньше, чем 24 на 100 тыс. населения в течение недели;
- коэффициент выявления случаев коронавируса более 11%;
- показатель динамики роста случаев Covid-19 более 10%.

Исходя из этих показателей, усиление карантина может затронуть - работу метрополитена, перевозку пассажиров, посещение учреждений дошкольного образования и работу фитнес-центров и спортзалов.

Напомним, наиболее зараженными регионами Украины остаются: город Киев, Киевская, Львовская, Черновицкая и Ровенская области.

Также, уже принято решение об усилении карантина в Одессе. В частности, запрещают работать заведениям оздоровления, проводить массовые мероприятия. В общественном транспорте можно перевозить пассажиров только на местах для сидения.

коронавирус карантин инфекции правительство область
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