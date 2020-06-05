На Днепропетровщине задержали банду из 7 полицейских - ГБР
В Днепропетровской области сотрудники СБУ и Госбюро расследований задержали банду из семи полицейских, в которую входили начальник Павлоградского отдела полиции и его заместитель, которые силой заставляли граждан совершать преступления ради того, чтобы повысить показатели их работы.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует RegioNews.
Следствием установлено, что в течение 2019-2020 годов правоохранители, ради повышения показателей в работе полиции, заставляли граждан совершать преступления (кражи, сбывать наркотические средства, оружие), осуществляя психологическое давление и насилие.
За совершение преступлений полицейские предоставляли потерпевшим деньги и наркотические вещества. В дальнейшем привлекали их к уголовной ответственности", - сообщили в ГБР.
При проведении более 20 обысков сотрудники спецслужбы изъяли материалы фальсифицированных уголовных производств, средства пытки и другие доказательства, подтверждающие преступную деятельность сотрудников полиции.
В настоящее время всем задержанным сообщено о подозрении в совершении ряда преступлений, в том числе тяжких. В суд подано ходатайство о обарання подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование проводится по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных:
- ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины (Создание преступной организации с целью совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, а также руководство такой организацией);
- ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, которые сопровождались насилием или угрозой применения насилия, применением оружия или специальных средств);
- ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (Кража, совершенная повторно или по предварительному сговору группой лиц);
- ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами);
- ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).
Напомним, в ночь 24 мая правоохранители в своем служебном кабинете с применением насилия несколько раз изнасиловали 26 - летнюю женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля.
Напомним, 5 июня в Верховной раде состоится отчет министра внутренних дел Арсена Авакова касательно расследования перестрелки в Броварах и пыток полицейскими в Кагарлыке.
В Киеве под зданием Верховной Рады проходит массовая акция за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.
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