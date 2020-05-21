Мэр Запорожья Буряк организовал онлайн-парад вышиванок

Онлайн-парад – карантинная альтернатива традиционному городскому параду вышиванок

Фото: страница Владимира Буряка в Facebook

Онлайн-парад – карантинная альтернатива традиционному городскому параду вышиванок

Мэр Запорожья Владимир Буряк на своей официальной странице в Facebook запустил флешмоб ко Дню вышиванки.

На своей странице в соцсети Владимир Буряк предложил горожанам "украсить" ленту своими фото в праздничных украинских нарядах.

Об этом пишет RegioNews.

Сам городской голова рассказал, что любит и с удовольствием носит вышитые сорочки.

В моем гардеробе несколько вышиванок.С удовольствием одеваю их по праздникам и горжусь тем, что я -украинец!, - написал Владимир Буряк.

Пользователи соцсети в комментариях отметили, что вышиванка действительно очень идет мэру и что Буряк – "самый красивый мэр", однако выкладывать свои фото комментаторы не спешат.

Сьогодні святкуємо День вишиванки. Здавна вишивка на сорочках мала сильну енергетику, була оберегом і несла в собі не... Опубліковано Владимир Буряк. Официальная страница городского головы Запорожья Середа, 20 травня 2020 р.