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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
21 мая 2020, 11:42 13

Мэр Запорожья Буряк организовал онлайн-парад вышиванок

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21 мая 2020, 11:42 13
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Онлайн-парад – карантинная альтернатива традиционному городскому параду вышиванок
Фото: страница Владимира Буряка в Facebook
Онлайн-парад – карантинная альтернатива традиционному городскому параду вышиванок

Мэр Запорожья Владимир Буряк на своей официальной странице в Facebook запустил флешмоб ко Дню вышиванки.

На своей странице в соцсети Владимир Буряк предложил горожанам "украсить" ленту своими фото в праздничных украинских нарядах.

Об этом пишет RegioNews.

Сам городской голова рассказал, что любит и с удовольствием носит вышитые сорочки.

В моем гардеробе несколько вышиванок.С удовольствием одеваю их по праздникам и горжусь тем, что я -украинец!, - написал Владимир Буряк.

Пользователи соцсети в комментариях отметили, что вышиванка действительно очень идет мэру и что Буряк – "самый красивый мэр", однако выкладывать свои фото комментаторы не спешат.

Сьогодні святкуємо День вишиванки. Здавна вишивка на сорочках мала сильну енергетику, була оберегом і несла в собі не...

Опубліковано Владимир Буряк. Официальная страница городского головы Запорожья Середа, 20 травня 2020 р.

Напомним, из-за карантина, массовых мероприятий ко Дню вышиванки в этом году не запланировано. День Вышиванки 2020, который отмечают сегодня, 21 мая, посвящен украинской семье и родословной, а особенно выдающимся украинским семьям, несколько поколений которых внесли значительный вклад в развитие украинской государственности, культуры, науки.


мэр парад Запорожье День вышиванки
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