Мэр Запорожья Буряк организовал онлайн-парад вышиванок
Мэр Запорожья Владимир Буряк на своей официальной странице в Facebook запустил флешмоб ко Дню вышиванки.
На своей странице в соцсети Владимир Буряк предложил горожанам "украсить" ленту своими фото в праздничных украинских нарядах.
Об этом пишет RegioNews.
Сам городской голова рассказал, что любит и с удовольствием носит вышитые сорочки.
В моем гардеробе несколько вышиванок.С удовольствием одеваю их по праздникам и горжусь тем, что я -украинец!, - написал Владимир Буряк.
Пользователи соцсети в комментариях отметили, что вышиванка действительно очень идет мэру и что Буряк – "самый красивый мэр", однако выкладывать свои фото комментаторы не спешат.
Сьогодні святкуємо День вишиванки. Здавна вишивка на сорочках мала сильну енергетику, була оберегом і несла в собі не...Опубліковано Владимир Буряк. Официальная страница городского головы Запорожья Середа, 20 травня 2020 р.
Напомним, из-за карантина, массовых мероприятий ко Дню вышиванки в этом году не запланировано. День Вышиванки 2020, который отмечают сегодня, 21 мая, посвящен украинской семье и родословной, а особенно выдающимся украинским семьям, несколько поколений которых внесли значительный вклад в развитие украинской государственности, культуры, науки.
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