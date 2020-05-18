Фактически транспорт в городе работает – мэр Днепра Филатов
Городской голова Днепра Борис Филатов не будет официально запускать общественный транспорт полноценно до соответствующего решения Кабинета министров.
По мнению Филатова, Кабмин занимается "самообманом", ведь общественный транспорт в городах работает, но по спецпропускам. Их имеют, в первую очередь, работники коммунальных служб, так называемой критической инфраструктуры – водоканалы, хлебозаводы и тому подобное.
Об этом Борис Филатов сказал в интервью Радио Свобода, пишет RegioNews.
Мы выдали 140 тысяч пропусков. У нас очереди растянулись на два квартала, чтобы получить эти спецпропуска,”- рассказал Филатов.
Мэр также сообщил,что после ослабления карантина 11 мая по спецпропускам стали в очередь предприниматели, которым разрешили работать. Поэтому мэрия довыдала еще 50 тысяч пропусков.
Представьте себе пассажиропоток в 200 тысяч. Фактически общественный транспорт работает. То есть это симулятор по большому счету," - подытожил Филатов.
В то же время городской голова Днепра заявил, что без разрешения Кабмина не будет полноценно запускать общественный транспорт.
"Нет, однозначно это невозможно. Потому что это – компетенция Кабмина. Вы прекрасно помните историю с Анатолием Бондаренко в Черкассах. И это закончилось целой кучей уголовных дел. Поэтому мы можем только просить нас услышать Кабмин", - резюмировал мэр Днепра.
Филатов также добавил,что поддерживает своих коллег из Киева и Харькова Виталия Кличко и Геннадия Кернеса относительно запуска метро в крупных мегаполисах.
Напомним, Борис Филатов заявил о намерениях баллотироваться на второй срок в мэры Днепра.
Также Виталий Кличко и Борис Филатов подтвердили информацию о переговорах по созданию партии мэров.
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