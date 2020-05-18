Фактически транспорт в городе работает – мэр Днепра Филатов

Городской голова Днепра Борис Филатов назвал самообманом и симуляцией запрет запуска общественного транспорта

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Городской голова Днепра Борис Филатов назвал самообманом и симуляцией запрет запуска общественного транспорта

Городской голова Днепра Борис Филатов не будет официально запускать общественный транспорт полноценно до соответствующего решения Кабинета министров.

По мнению Филатова, Кабмин занимается "самообманом", ведь общественный транспорт в городах работает, но по спецпропускам. Их имеют, в первую очередь, работники коммунальных служб, так называемой критической инфраструктуры – водоканалы, хлебозаводы и тому подобное.

Об этом Борис Филатов сказал в интервью Радио Свобода, пишет RegioNews.

Мы выдали 140 тысяч пропусков. У нас очереди растянулись на два квартала, чтобы получить эти спецпропуска,”- рассказал Филатов.

Мэр также сообщил,что после ослабления карантина 11 мая по спецпропускам стали в очередь предприниматели, которым разрешили работать. Поэтому мэрия довыдала еще 50 тысяч пропусков.

Представьте себе пассажиропоток в 200 тысяч. Фактически общественный транспорт работает. То есть это симулятор по большому счету," - подытожил Филатов.

В то же время городской голова Днепра заявил, что без разрешения Кабмина не будет полноценно запускать общественный транспорт.

"Нет, однозначно это невозможно. Потому что это – компетенция Кабмина. Вы прекрасно помните историю с Анатолием Бондаренко в Черкассах. И это закончилось целой кучей уголовных дел. Поэтому мы можем только просить нас услышать Кабмин", - резюмировал мэр Днепра.

Филатов также добавил,что поддерживает своих коллег из Киева и Харькова Виталия Кличко и Геннадия Кернеса относительно запуска метро в крупных мегаполисах.

Напомним, Борис Филатов заявил о намерениях баллотироваться на второй срок в мэры Днепра.

Также Виталий Кличко и Борис Филатов подтвердили информацию о переговорах по созданию партии мэров.