Полиция открыла уголовное производство против мэра Кременчуга

Полиция расследует заявление Александра Курилова о препятствовании мэром профессиональной деятельности журналиста

Фото: страница Виталия Малецького в Facebook

Полиция расследует заявление Александра Курилова о препятствовании мэром профессиональной деятельности журналиста

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на издание Кременчугская газета.

Автозаводской райсуд Кременчуга обязал местный отдел полиции открыть уголовное производство против городского председателя Кременчуга Виталия Малецкого по факту заявления от редактора газеты "Программа плюс" Александра Курилова.

В заявлении Курилов написал о хамском поведении городского головы, который оскорбляет журналистов и натравливает на СМИ полицию и СБУ.

Журналист сообщил, что во время заседания штаба по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации 6 апреля 2020 года, Виталий Малецкий вспомнил публикацию Александра Курилова и при этом использовал такие фразы:

Если мы к вам привыкли уже, до вашего идиотизма уже, то люди там нет", "Я прошу сейчас официальное письмо подготовить за моей подписью и разъяснить, что этот человек немножко больной", "Сегодня после этого опуса его тысячи людей останутся без продуктовых наборов, потому что он написал идиотизм", "Просто урод, а не журналист".

Также мэр Кременчуга обратился к присутствующему представителю СБУ с просьбой проверить деятельность газеты "Программа плюс", деятельность господина Курилова, его трудовые отношения с всеми учредителями газеты: каким образом она получается, кто ее финансирует, сколько налогов платят и тому подобное. После этого мэр обвинил журналиста в саботаже и подрывной деятельности.

Александр Курилов считает, что поведение Малецкого несовместимо с Законом "О службе в органах местного самоуправления". Также действия Малецкого нарушают требования ст. 24 Закона Украины "Об информации" относительно запрета цензуры и запрета на вмешательство в профессиональную деятельность журналистов и средств массовой информации.

Если вину Виталия Малецкого докажут в суде, ему "светит" штраф от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

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