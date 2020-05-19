В оккупированном Луганске от COVID-19 умер главный врач профильной больницы
19 мая стало известно о смерти от коронавируса главного врача 4-й многопрофильной больницы оккупированного Луганская Алексея Навроцкого.
Об этом сообщает "Донбас.Реалии", передает RegioNews.
По информации издания, он находился в реанимации с двусторонней пневмонией и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Заразились также его жена и ребенок, течение болезни у них был бессимптомным. Впоследствии его положили в реанимацию.
"Донбас.Реалии" передает слова медиков больницы, что главврач мог заразиться, когда заходил в бокс с больными в одной маске, в котором возник конфликт между пациентами. 5 мая сообщалось о возгорании COVID-19 в 4-й больнице.
Напомним, в Украине всего зафиксировано 18 876 случаев коронавирусного заболевания, из них 5632 выздоровели, летальных исходов - 548.
14 мая стало известно о 489 больных на коронавирусом, которые проживают на оккупированных российскими войсками территориях Донецкой и Луганской областей.
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