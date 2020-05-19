09:11  19 мая
Шмыгаль рассказал, когда в Украине откроют метро и детские сады
16:20  19 мая
На вечеринку в скандальном одесском клубе пришел посетитель с живым львенком
08:36  19 мая
ООС: потерь среди защитников нет, новых случаев COVID-19 не зафиксировано
UA | RU
UA | RU
Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
19 мая 2020, 15:17 4

В оккупированном Луганске от COVID-19 умер главный врач профильной больницы

Читайте також
українською мовою
19 мая 2020, 15:17 4
Читайте також українською мовою
Оккупационные власти скрывают информацию о реальном количестве больных
Фото: скриншот видео
Оккупационные власти скрывают информацию о реальном количестве больных

19 мая стало известно о смерти от коронавируса главного врача 4-й многопрофильной больницы оккупированного Луганская Алексея Навроцкого.

Об этом сообщает "Донбас.Реалии", передает RegioNews.

По информации издания, он находился в реанимации с двусторонней пневмонией и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Заразились также его жена и ребенок, течение болезни у них был бессимптомным. Впоследствии его положили в реанимацию.

"Донбас.Реалии" передает слова медиков больницы, что главврач мог заразиться, когда заходил в бокс с больными в одной маске, в котором возник конфликт между пациентами. 5 мая сообщалось о возгорании COVID-19 в 4-й больнице.

Напомним, в Украине всего зафиксировано 18 876 случаев коронавирусного заболевания, из них 5632 выздоровели, летальных исходов - 548.

14 мая стало известно о 489 больных на коронавирусом, которые проживают на оккупированных российскими войсками территориях Донецкой и Луганской областей.


Луганская область коронавирус ОРДЛО Врач
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В Ужгороде открыли уголовное производство из-за вспышки коронавируса среди сотрудников супермаркета
19 мая 2020, 13:56
Контрразведка идентифицировала снайперов, которые убили украинского военного под Новотошковским
19 мая 2020, 10:56
Коронавирус в Украине: за сутки выздоровело больше людей, чем заболело
19 мая 2020, 09:49
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
18 мая 2020, 22:18
Финансовый кризис: за четыре месяца мэр Черновцов получил более полумиллиона
14 мая 2020, 13:26
Избирательный покерфейс: как разыграет Полтаву враг Коломойского
13 мая 2020, 16:29
Олег Ляшко во второй раз стал отцом
17 мая 2020, 13:19
Зачем и против кого Вадим Столар запускает телеканал
18 мая 2020, 13:00
В ЦИК насчитали себе зарплаты до 300 тысяч гривен, - нардеп
15 мая 2020, 17:13
Последние Популярные
Павел Федосенко
Виктор Небоженко
Владимир Фесенко
Все блоги »
"Не слышал о таком рейтинге": мэр Черновцов о лидерстве города по уровню коррумпированности
19 мая 2020, 12:00
Зачем и против кого Вадим Столар запускает телеканал
18 мая 2020, 13:00
Все публикации »
Метроном ко дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа
18 мая 2020, 12:00
Карантин в Украине: закончить нельзя продлить, – НеПогода
16 мая 2020, 10:48
В Украине запахло выборами и реваншем, – НеПогода
09 мая 2020, 11:00
Все видео »
Филатов Борис
Городской голова Днепра
Каспрук Алексей
Городской голова Черновцов
Садовой Андрей
Городской голова Львова
Все досье »