В Днепре жестоко убили 12-летнего мальчика

Предполагаемый убийца был задержан рядом с трупом ребенка

Предполагаемый убийца был задержан рядом с трупом ребенка

В куче тряпья в заброшенном помещении больницы полицейские нашли обнаженное тело 12-летнего мальчика, который днем ушел гулять и не вернулся домой

В полицию об исчезновении внука заявила бабушка. 16 мая около часа дня внук ушел гулять и не вернулся. Около 19.00 ему звонили, и он сообщил, что направляется домой через территорию больницы, что на улице Бехтерева. Все подразделения полиции были задействованы в поисках ребенка.

Об этом сообщают СМИ Днепра со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции в Днепропетровской области, пишет RegioNews.

Выяснилось, что мальчика видели днем ​​на остановке "Ксеньевка" с неизвестным мужчиной. Камеры видеонаблюдения зафиксировали этот факт.

Патрульные прибыли на территорию больницы, обнаружили там заброшенное здание, а в ней бездомного, который сообщил, что кто-то бегал по зданию, и он слышал детский голос. Стражи порядка продолжили обследование, и неподалеку заброшенного здания увидели самодельное помещение, в котором лежал неизвестный.

Патрульные попросили мужчину выйти к ним. Когда тот вышел, увидели на его лице кровь. На вопрос полицейских, видел ли он пропавшего мальчика, мужчина сказал, что ничего не знает. Но инспекторы заметили, что на кровати мужчины лежит куча одежды. Когда они его развернули, то обнаружили обнаженное тело ребенка без признаков жизни. 65-летнего мужчину задержали с применением физической силы.

Напомним, на днях в Днепре также утонул ребенок.