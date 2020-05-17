09:38  17 мая
Количество больных коронавирусом в Украине перевалило за 18 тысяч
15:38  17 мая
МАУ закрыла продажу билетов на международные авиарейсы до 1 июля
11:00  17 мая
В Украине вспоминают жертв политических репрессий
UA | RU
UA | RU
17 мая 2020, 12:50 13

В черкасской ячейке "Евросолидарности" отменили результаты внутрипартийных выборов

Читайте також
українською мовою
17 мая 2020, 12:50 13
Читайте також українською мовою
Праймериз на Черкасщине прошло непрозрачно и в главном штабе партии его признали не действительным
Праймериз на Черкасщине прошло непрозрачно и в главном штабе партии его признали не действительным

В партии «Европейская солидарность» проходил праймериз на должность руководителей партийных ячеек Черкасской области. Его результаты отменили, потому что в главном штабе партии назвали результаты предголосования несправедливыми

Об этом на своей странице в facebook сообщил бывший кандидат в народные депутаты по 198-му округу, а ныне советник председателя Черкасской ОГА Артем Лукашук, пишет RegioNews.

Лукашук отметил, что праймериз прошел непрозрачно и в главном штабе партии его признали не действительным.

"...беспрецедентный для любых украинских партий шаг – отмена предварительно проведенного праймериз Черкасской территориальной организации партии "Евросолидарность". Следовательно пассионарные представители нашего общества - участники АТО, предприниматели и интеллигенция Черкасс изъявили желание приобщиться к Черкасской территориальной организации партии "Европейская Солидарность", поскольку не желают молча наблюдать за разрушительными процессами, которые происходят в нашей стране. Сейчас "политических дельцов" было устранено, с тем чтобы состоялся прозрачный праймериз партии Европейская Солидарность на началах справедливого и демократического выбора", – отметил Артем Лукашук.

Праймериз в главном штабе признали не действительным,потому что местные "уклонисты" решили пойти против правил и всех "намахать"но не вышло у них,и теперь будут справедливые праймериз, которыми занимается наш главный штаб партии ЕС", - рассказал советник председателя ОГА.

Когда будут новые предвыборы пока неизвестно.

"Я думаю скоро, и в этот раз сами себя переизбирать не будут, а будет все прозрачно!" - отметил Артем Лукашук.

ЗАЩИТА УКРАИНСКОГО БУДУЩЕГО В ЕС (Заумь ЕС) Приветствуем, друзья! Партийная демократия, невиданное дело для Украины,...

Опубликовано Темой Лукашуком Субота, 16 мая 2020 г.

Экс-заместитель председателя Черкасской ОГА, депутат черкасского облсовета от блока Петра Порошенко Константин Омаргалиев в заметке на facebook добавил:

"Только прозрачные (выборы – ред..), знаем что действующий руководитель провел "работу" с районными руководителями - этот праймериз даст возможность выступить перед руководством партии, обменяться мнениями и информацией ,отчитаться за сделанное или запланированное. Действующему руководству дадут надлежащую оценку их активность в фб, и бездействие в реальной жизни, спиртовыми примочками партию не построишь!"

Известно, что на должность руководителя областной организации претендовало трое кандидатов: нынешний руководитель организации, предприниматель Сергей Кудактин, известная общественная деятельница и политик, депутат четырех созывов облсовета Любовь Майборода и председатель правления ОСМД "Бульвар Шевченко, 352", участник АТО Вадим Мазниченко.

На должность руководителя Черкасской городской организации ЕС претендовало пятеро партийцев: нынешний глава Сергей Рубан, Любовь Майборода, предприниматель Сергей Шабатура, инженер и ексдиректор КП "Сосновская служба содержания домов" Андрей Кондратенко и общественный деятель и менеджер Александр Коваль.


выборы Черкассы Черкасская область Европейская солидарность праймериз
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
СНБО сняла санкции с российского олигарха и организаторов псевдовиборiв в "Л/ДНР"
15 мая 2020, 15:32
Партия Шария хочет отсудить у НАПК три миллиона
14 мая 2020, 21:31
Местные выборы: кандидаты от "Слуги народа" будут баллотироваться в каждом городе
14 мая 2020, 21:10
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
17 мая 2020, 14:20
Олег Ляшко во второй раз стал отцом
17 мая 2020, 13:19
В ЦИК насчитали себе зарплаты до 300 тысяч гривен, - нардеп
15 мая 2020, 17:13
На Закарпатье нардепу от Слуги народа бросили "коктейль Молотова"
15 мая 2020, 11:30
Центр общественного здоровья признал негодными отечественные тесты на коронавирус
13 мая 2020, 13:47
Грозы, шквалы и заморозки: в Украине ухудшится погода
11 мая 2020, 15:58
Последние Популярные
Виктор Небоженко
Владимир Фесенко
Игорь Гришачов
Все блоги »
Принудительный COVIDотпуск: как "чувствует" себя рынок труда на Волыни
14 мая 2020, 12:00
Избирательный покерфейс: как разыграет Полтаву враг Коломойского
13 мая 2020, 16:29
Все публикации »
Карантин в Украине: закончить нельзя продлить, – НеПогода
16 мая 2020, 10:48
В Украине запахло выборами и реваншем, – НеПогода
09 мая 2020, 11:00
В киевском ботаническом саду им. Гришко расцвели каштаны, пионы, сирень
08 мая 2020, 07:19
Все видео »
Каспрук Алексей
Городской голова Черновцов
Садовой Андрей
Городской голова Львова
Сенкевич Александр
Городской голова Николаева
Все досье »