В черкасской ячейке "Евросолидарности" отменили результаты внутрипартийных выборов
В партии «Европейская солидарность» проходил праймериз на должность руководителей партийных ячеек Черкасской области. Его результаты отменили, потому что в главном штабе партии назвали результаты предголосования несправедливыми
Об этом на своей странице в facebook сообщил бывший кандидат в народные депутаты по 198-му округу, а ныне советник председателя Черкасской ОГА Артем Лукашук, пишет RegioNews.
Лукашук отметил, что праймериз прошел непрозрачно и в главном штабе партии его признали не действительным.
"...беспрецедентный для любых украинских партий шаг – отмена предварительно проведенного праймериз Черкасской территориальной организации партии "Евросолидарность". Следовательно пассионарные представители нашего общества - участники АТО, предприниматели и интеллигенция Черкасс изъявили желание приобщиться к Черкасской территориальной организации партии "Европейская Солидарность", поскольку не желают молча наблюдать за разрушительными процессами, которые происходят в нашей стране. Сейчас "политических дельцов" было устранено, с тем чтобы состоялся прозрачный праймериз партии Европейская Солидарность на началах справедливого и демократического выбора", – отметил Артем Лукашук.
Праймериз в главном штабе признали не действительным,потому что местные "уклонисты" решили пойти против правил и всех "намахать"но не вышло у них,и теперь будут справедливые праймериз, которыми занимается наш главный штаб партии ЕС", - рассказал советник председателя ОГА.
Когда будут новые предвыборы пока неизвестно.
"Я думаю скоро, и в этот раз сами себя переизбирать не будут, а будет все прозрачно!" - отметил Артем Лукашук.
ЗАЩИТА УКРАИНСКОГО БУДУЩЕГО В ЕС (Заумь ЕС) Приветствуем, друзья! Партийная демократия, невиданное дело для Украины,...Опубликовано Темой Лукашуком Субота, 16 мая 2020 г.
Экс-заместитель председателя Черкасской ОГА, депутат черкасского облсовета от блока Петра Порошенко Константин Омаргалиев в заметке на facebook добавил:
"Только прозрачные (выборы – ред..), знаем что действующий руководитель провел "работу" с районными руководителями - этот праймериз даст возможность выступить перед руководством партии, обменяться мнениями и информацией ,отчитаться за сделанное или запланированное. Действующему руководству дадут надлежащую оценку их активность в фб, и бездействие в реальной жизни, спиртовыми примочками партию не построишь!"
Известно, что на должность руководителя областной организации претендовало трое кандидатов: нынешний руководитель организации, предприниматель Сергей Кудактин, известная общественная деятельница и политик, депутат четырех созывов облсовета Любовь Майборода и председатель правления ОСМД "Бульвар Шевченко, 352", участник АТО Вадим Мазниченко.
На должность руководителя Черкасской городской организации ЕС претендовало пятеро партийцев: нынешний глава Сергей Рубан, Любовь Майборода, предприниматель Сергей Шабатура, инженер и ексдиректор КП "Сосновская служба содержания домов" Андрей Кондратенко и общественный деятель и менеджер Александр Коваль.
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