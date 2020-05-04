В Кривом Роге задержали криминального авторитета

2 апреля в 23:00 на выезде из Кривого Рога правоохранители задержали криминального авторитета по кличке "Дед”

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2 апреля в 23:00 на выезде из Кривого Рога правоохранители задержали криминального авторитета по кличке "Дед”

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на пресслужбу Департамента стратегических расследований Нацполіції Украины.

55-летнего мужчину задержали оперативники управления стратегических расследований. Криминальный авторитет вместе с двумя своими охранниками пытался скрыться на автомобиле "Мерседес”.

Впервые злоумышленник скрылся 28 апреля при выходе из здания Вознесенского райсуда Николаевской области. Туда его доставили после того, как "Дед”,несмотря на пятилетний запрет въезда на территорию Украины, незаконно пересек украинскую границу. Тогда суд вынес решение прозатримання "авторитета" и помещения его в Николаевский пункта временного содержания иностранцев и лиц без гражданства на 6 месяцев.

Как писали RegioNews ранее, в Николаеве 6 апреля ранение в голову получил известный в Николаеве бизнесмен Михаил Титов, известный как криминальный авторитет "Мультик".